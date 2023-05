Coronavirus - Covid-19 : une étude belge révèle une "empreinte immunologique" dans la muqueuse nasale

Un réseau de chercheurs belges, parmi lesquels des membres de la KU Leuven, de l'ULB, de l'université de Namur, de l'UCLouvain et de Sciensano, a analysé le cas particulier de trois maisons de repos, à Nivelles, Liège et Zaventem. Dans ces lieux, plus d'un résident sur cinq est décédé des suites du Covid-19 entre mars et octobre 2021 et ce, malgré une couverture vaccinale importante. Les auteurs de l'étude ont analysé les principaux facteurs de risque de décès liés au Covid-19 et sont parvenus à cartographier l'ensemble du système immunitaire dans la muqueuse nasale de ces résidents, grâce à une nouvelle technologie de transcriptome numérique. Cette cartographie a révélé une empreinte immunologique dès les premiers jours de l'infection chez les patients qui décéderont par la suite. Cette nouvelle empreinte dans la muqueuse pourra aider à la mise en place de futures stratégies pour contrer des prochaines pandémies. Cette découverte est, en outre, importante pour la conception d'une nouvelle génération de vaccins administrés par spray nasal, en lieu et place d'une piqûre. Selon les chercheurs, ce type de vaccins, actuellement en essai clinique, peut permettre de générer une immunité spécifique dans les voies respiratoires et d'éviter une plus grande transmission du virus. En effet, l'étude montre que dans les maisons de repos analysées, le virus Sars-CoV-2 pouvait circuler pendant plus de 50 jours, et ce malgré des mesures de ventilation traditionnelles et une large couverture vaccinale. (Belga)