Des ASBL interpellent les autorités face aux violences dans le quartier de la gare du Midi

"Précarisation galopante de pans entiers de la population et absence systémique de solutions, voilà le cocktail explosif", crient-elles toutes ensemble. Par leur action, elles veulent dénoncer la mise en danger des travailleurs sociaux et des bénéficiaires de plusieurs services d'accueil autour de la gare du Midi. L'une d'entre elles, DoucheFLUX, qui accueille des personnes en situation de grande précarité, avait été contrainte de fermer ses portes du 8 au 10 mai derniers parce que son personnel avait été pris à partie de manière excessive et répétée. Avec ses partenaires, elle estime que "la réponse sécuritaire est insuffisante". Elle demande aux pouvoirs publics "de reconnaître" la "situation de crise" et de mettre en place "des mesures à même d'améliorer les conditions de travail des équipes de terrain et d'offrir des perspectives de vie concrètes et dignes aux personnes les plus précarisées de la Région bruxelloise". Sont visés: la Région de Bruxelles-Capitale, le secrétariat d'État à l'Asile et la Migration, le ministère de l'Intérieur, le ministère fédéral de la Lutte contre la pauvreté et les communes d'Anderlecht, Bruxelles-Ville et Saint-Gilles. Pour les associations, l'expression d'un découragement et d'une colère expliquent les actes de violence dont elles sont victimes. Les organisations dénoncent, entre autres, les listes d'attente interminables pour l'obtention d'un logement social, d'un lit en psychiatrie ou d'une éventuelle régularisation. Actuellement, elles sont au nombre de onze (AMO Rythme, Bulle, DoucheFLUX, L'Ilot, Infirmiers de rue, La Rencontre, Macadam, Pierre d'Angle, Sarparast, Rolling Douche, SOS Jeunes-Quartier Libre ASBL), mais d'autres pourraient venir rejoindre leur mobilisation. (Belga)