Football: le championnat du Salvador arrêté après la bousculade mortelle

"Nous avons décidé de déclarer terminé le championnat national 2022-2023 du Salvador", ont-ils indiqué dans un communiqué conjoint. "Cette mesure a été prise au vu de la gravité des faits et de la nécessité de garantir les conditions de sécurité des installations sportives", ont-il ajouté. "Il n'y aura pas de champion du tournoi", a précisé la Fesfut. De ce fait, la fédération proposera que ce soient le champion et le vice-champion 2022, à savoir FAS et Jocoro, ainsi que le club d'Aguila, le mieux classé du championnat 2023, qui représentent le Salvador au prochain tournoi de la Concacaf. Au moins 12 personnes sont mortes et 500 ont été blessées samedi lors d'une bousculade dans le stade Cuscatlan de San Salvador, d'une capacité de 35.000 places, au début d'un match de première division entre l'équipe locale d'Alianza et le CD FAS. Le club d'Alianza a été tenu responsable de l'accident et a écopé d'une sanction d'un an de matches à huis clos par la Fesfut. Selon les autorités, une possible vente de faux billets ou une vente de billets en surnombre pourrait être à l'origine du drame, de nombreuses personnes ayant tenté d'entrer en force dans le stade déjà saturé. (Belga)