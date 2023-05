Intempéries - Le typhon Mawar s'éloigne de Guam, l'île évalue les dégâts

Leur ampleur restait difficile à évaluer à cause des vastes coupures d'électricité provoquées par cette puissante tempête, classée 4 sur une échelle de 5, qui compliquent les communications avec l'île. Les images disponibles sur les réseaux sociaux montrent des arbres déracinés, des véhicules renversés, des panneaux solaires volant dans les airs, un mur s'effondrant sous la pression du vent, et des vagues de plusieurs mètres de haut déferler rageusement sur les côtes. Une alerte météo est toujours en vigueur pour les 170.000 habitants de l'île car les vents restent forts et le risque d'inondations et de submersion côtière persiste. Mais selon le service météorologique américain (NWS), le coeur du typhon, qui s'est abattu sur Guam dans la nuit de mercredi à jeudi, s'éloigne désormais de la zone. Jeudi, les résidents doivent encore s'abriter "dans une structure en béton entièrement renforcée" et "rester à l'intérieur et loin des fenêtres", a insisté le NWS. Perdue au milieu du Pacifique, Guam est située près de la fosse des Mariannes, plus de 6.000 km à l'ouest d'Hawaï et environ 1.500 km à l'est des Philippines. Le président américain Joe Biden a déclaré dès mardi l'état d'urgence afin que le gouvernement fédéral puisse accélérer l'aide et les secours sur l'île. Outre le tourisme, l'armée américaine est un des poumons de Guam. Près de 22.000 militaires et leurs familles sont basés sur l'île, qui voit passer des bombardiers au long rayon d'action et des sous-marins nucléaires d'attaque. L'île abrite également les principales réserves de carburant et de munitions des Etats-Unis dans le Pacifique. (Belga)