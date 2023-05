Invasion de l'Ukraine - Le Danemark et les Pays-Bas en tête pour la formation de pilotes ukrainiens sur F-16

"Au cours de la réunion d'aujourd'hui (du groupe de contact Défense pour l'Ukraine en format dit "Ramstein", chargé de coordonner, sous la direction des États-Unis, la fourniture d'aide militaire à Kiev, ndlr), plusieurs alliés et partenaires ont discuté de plans pour entraîner des pilotes ukrainiens sur des avions de chasse de quatrième génération dont le F-16", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse au Pentagone à Washington. M. Austin a remercié en particulier le Danemark et les Pays-Bas pour avoir décidé de prendre la tête d'une coalition européenne qui assurera la formation de pilotes ukrainiens. "Dans les prochaines semaines, mes homologues danois et néerlandais (Troels Lund Poulsen et Kajsa Ollongren, ndlr) travailleront avec les États-Unis et d'autres alliés pour développer un cadre d'entraînement" pour les pilotes ukrainiens, a-t-il affirmé. Selon M. Austin, la Norvège, la Belgique, le Portugal et la Pologne ont offert de contribuer à cette coalition. Tous ces pays européens sont - ou ont été - des utilisateurs de F-16, un chasseur-bombardier américain construit par le groupe Lockheed Martin. La Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et le Portugal disposent de F-16 anciens (les versions A et B, des biplaces) alors que la Pologne utilise une version plus récente, les C et D. La Norvège a retiré ses F-16 en début d'année après leur remplacement par un avion de combat de 5e génération, le F-35, également choisi par les forces aériennes belge, néerlandaise et danoise. (Belga)