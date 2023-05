Italie: coup de filet pour démanteler un trafic de milliers d'objets archéologiques

La police italienne a affirmé mercredi que le réseau criminel était composé de malfaiteurs tant étrangers que locaux dont la base était installée dans la ville de Bari. Mais des branches ont été aussi débusquées dans la région des Pouilles, en Campanie et dans le Latium. Parmi les milliers d'objets saisis, se trouvaient d'anciennes pièces de monnaie en or, argent et bronze de même de la céramique extraite de lieux de fouilles illégaux dans la région. L'agence de presse ANSA rapporte que 3.600 objets datant entre le 6e et le 1er siècle avant Jésus-Christ ont été saisis. La valeur des objets individuels est comprise entre 1.000 et 60.000 euros. (Belga)