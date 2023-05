Jupiler Pro League - Pierre Lochet, CEO du Standard, regrette le départ de Deila au Club de Bruges

"Ronny nous a informés hier/mercredi qu'il quitterait le Standard pour le Club", a expliqué Pierre Locht. "Le Club de Bruges nous a également contactés à ce sujet hier/mercredi, après quoi toutes sortes de modalités ont été finalisées hier et aujourd'hui/jeudi. C'est désormais officiel : Deila et son assistant quittent le Standard pour rejoindre le Club de Bruges. Notre T3 Geoffrey Valenne prendra le relais avec l'aide du reste du staff jusqu'à la fin de cette saison." Le Club Brugge avait porté son intérêt sur Deila depuis un certain temps. "Nous étions au courant de cet intérêt depuis plusieurs semaines, après que Ronny nous ait informés. Mais nous voulions le convaincre de rester encore plus longtemps, car il avait encore un contrat de deux saisons ici. Ces derniers jours et ces dernières semaines, nous avons donné le maximum, nous avons tout fait pour qu'il choisisse le projet du Standard. Bien sûr, nous avons été déçus de son départ. Nous comptions sur lui, mais c'est ainsi que fonctionne le football. Notre projet ne changera pas, malgré son départ. Nous ne manquons pas d'ambition. Le potentiel est là pour devenir le plus grand club de Belgique". (Belga)