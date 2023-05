Jupiler Pro League - Ronny Deila quitte le Standard et entraînera le Club Bruges la saison prochaine

Deila quitte avec effet immédiat le Cité Ardente où il était encore sous contrat jusqu'en juin 2025. Son adjoint à Liège Efrain Juarez l'accompagnera à Bruges. "Ces derniers jours, Ronny Deila a fait savoir à notre Direction qu'il avait trouvé un accord avec le Club Brugge afin d'y poursuivre sa carrière" précise le Standard sur son site. "Le club brugeois a quant à lui pris contact avec notre club ce mercredi pour indiquer sa volonté d'assumer les compensations financières liées à ce départ." Geoffrey Valenne dirigera l'équipe pour les deux dernières rencontres de play-offs, précise encore le club de Sclessin. Le Club de Bruges était à la recherche d'un coach à la forte personnalité pour se relancer après saison décevante dans les compétitions belges au cours de laquelle trois coachs se sont succédé: Carl Hoefkens, Scott Parker et Rik De Mil. Avant de rejoindre notre pays, Deila a été en charge du Celtic Glasgow entre 2014 et 2016 (remportant deux titres de champion), après avoir débuté en Norvège à Strömgodset (un titre de champion) et avant d'être actif à Valerenga (2016-janvier 2020) et de rejoindre la MLS (victoire en Coupe et de la Conférence Est en 2021). Le Club de Bruges précise que l'entraîneur des gardiens Wouter Biebauw, le video-analiste Matthias Bernaert et les deux coachs physiques Eddie Rob et Carl Vandenbussche resteront au sein du staff de l'équipe A. En revanche, Nicky Hayen et Steve Colpaert retourneront au Club NXT. Rik De Mil, l'actuel T1 décidera prochainement s'il intègre ou non le staff de Deila comme cela lui a été proposé. (Belga)