La prime pouvoir d'achat disponible dès le 1er juin

La prime pourra s'élever à maximum 500 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés et à maximum 750 euros dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés. Ce montant sera octroyé sous la forme d'un chèque utilisable dans le cadre du réseau existant de chèques-repas et d'éco-chèques. "Cette nouvelle mesure, introduite par le gouvernement belge, permettra non seulement aux travailleurs de disposer d'une ressource financière supplémentaire pour couvrir des besoins fondamentaux tels que l'alimentation, mais elle encouragera également les choix de consommation écologiques qui réduiront la consommation d'énergie et contribueront ainsi à la réalisation d'économies", souligne la Voucher Issuers Association. Cette prime, non-obligatoire, pourra être attribuée entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023. Elle sera valable jusqu'au 31 décembre 2024. (Belga)