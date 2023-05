La Ville de Bruxelles interdit un grand rassemblement du Vlaams Belang à l'Albertine

Dans un communiqué, le parti d'extrême-droite a dénoncé cette décision qui, selon lui, porte atteinte à la liberté d'expression et est guidée par des motivations politiques. Il a fait savoir qu'il allait la contester devant le Conseil d'Etat et assuré que le rassemblement aurait bien lieu. Le Vlaams annonçait sur son site internet un "meeting de protestation massif" contre l'"élite de la rue de la Loi" pour lequel il avait prévu d'acheminer ses militants et sympathisants par bus depuis toute la Flandre. Le rassemblement devait clore une randonnée du président Tom Van Grieken à travers la Flandre commencée le 19 mai à Ostende. (Belga)