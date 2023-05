Le contrôle innovant des drogues des douanes remporte le 1er Prix fédéral de l'innovation

Ce nouveau prix, créé sous l'impulsion de la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen), récompense la meilleure initiative en matière d'innovation au sein de l'administration fédérale. Le lauréat est d'ailleurs distingué par des fonctionnaires en émanant. "Le gouvernement s'inscrit pleinement dans la modernité", a souligné la ministre De Sutter. "De l'extérieur, le cliché du fonctionnaire typique existe toujours, mais il est révolu depuis longtemps. Les 48 candidatures prouvent que la fonction publique déborde d'inspiration, d'innovation et, surtout, de dynamisme." Les douanes, qui font partie du SPF Finances, ont remporté le prix grâce au projet "Tech Forces against Drugs", qui doit rendre plus efficaces les contrôles des marchandises illégales ou dangereuses qui transitent par les ports et les aéroports belges. Dans ce cadre, une nouvelle plateforme informatique est en cours de déploiement et les marchandises à haut risque seront désormais scannées à l'aide de systèmes de caméras avancés et d'intelligence artificielle. Le dispositif comporte une première mondiale, selon le SPF Stratégie et Appui: les marchandises seront reniflées à l'aide d'une sorte de nez électronique afin d'augmenter encore les chances d'y débusquer de la drogue. Le projet débutera dans le port d'Anvers, où il vise à lutter contre les importations de cocaïne. (Belga)