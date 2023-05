Le CORE Festival de Bruxelles lance la saison festivalière

Angèle, Moderat, alt-J, NxWorries (Anderson .Paak & Knxwledge), Little Simz, Masego, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Channel Tres, Pusha T, Goldband, PinkPantheress, Honey Dijon, Eliza Rose, The Blessed Madonna ou encore Jayda G figurent sur la liste des artistes invités au festival, issu d'une collaboration entre Tomorrowland et Rock Werchter. À leurs côtés, plusieurs artistes seront également présents au festival. Les spectateurs pourront notamment observer les œuvres multimédias de l'activiste et artiste visuel français installé à Bruxelles, Joanie Lermercier. Le duo londonien Reality Is__ ainsi que la scénographe anversoise Fleur Roggeman aborderont également "différents thèmes comme la personnalité, l'individualité, l'impact des actions des personnes sur l'environnement, la connexion, l'interaction, la lumière, l'air, le bruit et le mouvement", détaillent les organisateurs. "Le CORE festival veut stimuler tous les sens et promet d'être une expérience rafraîchissante et totale de musique, nature et art, avec des artistes émergents comme confirmés, belges et étrangers", indiquent les organisateurs de l'événement. Les tickets sont disponibles sur www.corefestival.com pour 82 euros la journée et à partir de 147 euros pour le week-end entier. (Belga)