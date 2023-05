"Les batteries ont été rechargées" pour Luca Brecel

Brecel, 28 ans, était devenu champion du monde début mai au Crucible Theatre de Sheffield, en battant en finale le favori anglais Mark Selby, fort de quatre titres mondiaux. Il était ainsi devenu le premier champion originaire d'Europe continentale depuis la création du championnat en 1927. "Cela fait presque un mois maintenant. J'ai encore l'impression de rêver", écrit Brecel, qui a notamment passé des vacances à Dubaï avec sa compagne et acheté une Ferrari. "Ces derniers mois ont été incroyables pour moi et mon entourage pour diverses raisons. Les batteries ont été rechargées et je me sens maintenant très motivé pour retrouver la table en août et essayer de remporter d'autres titres dans ma carrière. Je suis tellement reconnaissant envers tout le monde", conclut-il. Après son titre, Brecel est devenu le N.2 mondial du snooker. Seul l'Anglais Ronnie O'Sullivan - que le Belge avait éliminé en quarts de finale - le devance encore. (Belga)