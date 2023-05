Météo - Une fin de semaine plutôt ensoleillée

Jeudi soir et en cours de nuit, le ciel se dégagera sur la plupart des régions, avec des minima de 2 à 6 degrés en Ardenne mais pouvant encore atteindre des valeurs de l'ordre de 0 degré dans le fond de certaines vallées, et entre 6 et 10 degrés ailleurs. A l'aube, des nuages bas, de la brume ou des bancs de brouillard pourraient se former sur le flanc nord du relief de l'Ardenne. Le vent sera faible à généralement modéré de secteur nord-est. Vendredi, le temps s'annonce très ensoleillé. Les températures atteindront des valeurs de 14 ou 15 degrés en Hautes-Fagnes et au littoral à 19 ou 20 degrés dans le centre, voire localement 21 degrés en Lorraine belge. Le vent de nord-est sera modéré avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h au littoral. Samedi et dimanche, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec des maxima dépassant les 20 degrés en plaine. (Belga)