Mission économique au Sénégal - La princesse Astrid vêtue par les stylistes bruxelloises

Ce n'est pas la première fois que les créations de cette dernière tapent dans l'oeil de la famille royale, puisque la princesse Delphine a déjà été habillée par la designeuse lors de sa première sortie officielle en tant que princesse, au défilé du 21 juillet 2021. Ses tenues, colorées et élégantes, sont entièrement réalisées en Belgique, dans un atelier de réinsertion professionnelle. C'est dans l'optique d'éventuellement lancer une production au Sénégal, toujours dans le cadre d'un entrepreneuriat social, que Siré Kaba a participé à sa première mission économique. Pour une première, "c'est une réussite à plus d'un titre", se réjouit-elle. "Je venais ici pour apprendre" et si l'idée initiale n'est pas encore possible, les nombreuses rencontres faites ces derniers jours à Dakar lui ont permis d'envisager une collaboration avec une école de stylisme proposant des formations aux jeunes filles. Si la princesse avait opté pour une création d'Erratum Fashion lors de la réception belge, c'est sur le talent d'Awa Seck, une créatrice belgo-sénégalaise installée à Bruxelles dans le quartier Louise, qu'elle a misé pour la dernière soirée de la mission économique. Pour parfaire sa tenue, elle s'est en outre fait offrir un moussor de la créatrice, une coiffe traditionnelle sénégalaise qu'Awa Seck réalise et commercialise dans la capitale belge. (Belga)