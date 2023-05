Randstad envoie des fiches fiscales erronées à des milliers d'étudiants

L'erreur concerne essentiellement les 45 premières heures prestées au cours du premier trimestre de 2022. Dans le cadre de sa réponse à la pandémie de coronavirus, le gouvernement fédéral avait décidé que ces 45 premières heures ne seraient pas prises en compte dans le calcul du nombre maximum d'heures de travail des étudiants. Randstad a pourtant omis de décompter ces heures dans ses calculs. Certains étudiants ayant travaillé plus de 475 heures (maximum fixé pour 2022) pourraient donc perdre leurs avantages fiscaux. Cette erreur informatique concernerait plusieurs milliers d'étudiants. Randstad précise qu'elle prendra contact avec chaque personne concernée afin de résoudre cette situation. "Nous sommes en train de chercher une solution avec nos partenaires pour envoyer aussi vite que possible une fiche fiscale correcte à toutes les personnes concernées et nous nous excusons pour ce désagrément", précise le porte-parole de la société, Wim Van der Linden. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)