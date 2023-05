Rappel de brochettes et de plateaux tapas pour présence possible de salmonelle

Le premier rappel concerne les brochettes tapas à l'espagnole avec le numéro de lot 23136 et une date limite de consommation au 25 ou au 26 mai 2023. Ces brochettes, vendues depuis le 18 mai, sont distribuées dans les magasins Okay. Les plateaux tapas avec le même numéro de lot 23136 et une date limite de consommation au 25 mai 2023 sont également concernés par ce rappel. Ces produits sont proposés depuis le 18 mai dans les supermarchés Colruyt. Il est demandé aux clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au magasin où ils les ont achetés. Ils seront remboursés par leur point de vente. Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter l'entreprise Wild Vermeersch via l'adresse e-mail info@wildvermeersch.com La salmonelle est un type de bactérie qui peut provoquer des symptômes tels que des diarrhées, de la fièvre et des crampes d'estomac. C'est l'une des infections d'origine alimentaire les plus courantes. (Belga)