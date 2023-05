Rappel de mélange pour wok de la marque Ardo pour cause de baies de pomme de terre

La société demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés pour obtenir un remboursement. Il s'agit de sacs de 1 et 2,5 kg portant le numéro de lot 243044 et vendus depuis la mi-février dans différents points de vente. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter Ardo Sales par téléphone au 051/31.06.21 ou via courriel à l'adresse info@ardo.com. (Belga)