Roland-Garros - Minnen, battue au dernier tour des qualifs par Yastremska : "C'est dur à avaler"

"C'est dur à avaler, c'est sûr", a-t-elle confié à 'Jeu, Set & Podcast' après sa défaite. "Ce fut un match de haut niveau. Elle m'a dominée dans le premier set, elle jouait de manière très agressive, en ne faisant quasi pas de fautes. Ensuite, je me suis ressaisie. Je suis devenue moi-même pu agressive, car j'étais trop attentiste, et j'ai pu inverser la tendance. Et je regrette vraiment ces occasions manquées dans le troisième set. J'aurais pu la breaker à 4-3 en ma faveur. Mais bon, c'est le tennis. Je n'ai pas vraiment craqué mentalement, car elle s'est remise à bien jouer à partir de 3-0. Elle a pris plus de risques, notamment avec son coup droit. Et mon service ne m'a pas aidée aujourd'hui. Je n'ai pas gagné assez de points derrière ma première balle." Il n'y aura donc pas de quatrième participation aux Internationaux de France pour Minnen. Et le contingent belge se limitera à quatre représentants en simple. À moins que la native de Turnhout ne soit repêchée en tant que lucky loser. "Il y a déjà quatre lucky losers", a-t-elle poursuivi. "Cela, je le sais. Un tirage au sort aura donc lieu avec les six meilleures classées ayant perdu au dernier tour des qualifications. À l'heure qu'il est, j'en fais partie, mais plusieurs matches doivent encore se disputer demain. Bref, je dois patienter et voir qui va perdre et pourrait encore me passer devant." (Belga)