Suzanne Gabriels, experte à la Fondation contre le Cancer, récompensée par l'OMS

En plus de la publication de plusieurs cartes blanches et de ses interventions dans les médias pour influencer l'opinion publique sur les questions liées au tabac, son travail "a permis d'accélérer l'interdiction totale de la publicité dans les points de vente, y compris l'interdiction de la publicité pour les e-cigarettes", souligne la Fondation. Membre fondateur de l'Alliance belge pour une société sans tabac, Suzanne Gabriels et ce groupe de neuf ONG ont "réussi à convaincre les différents partis politiques et gouvernements belges de prendre de nouvelles mesures ambitieuses pour parvenir à une génération sans tabac d'ici 2040", est-il encore précisé dans le communiqué. Chaque année, l'OMS récompense des personnes ou des organisations pour leurs accomplissements dans la lutte contre le tabac. (Belga)