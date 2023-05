TC Dinant - Quarante mois avec sursis pour huit années de traitements inhumains à Florennes

Durant plus de huit ans, la prévenue a infligé des sévices et punitions à répétition à ses quatre filles, dont l'une est aujourd'hui majeure. Les insultes se mêlaient aux violences physiques. Les victimes étaient entre autres forcées à rester à genoux les mains en l'air ou sur la tête pendant de longues minutes et à recopier plusieurs centaines de fois les mêmes termes. Leur mère leur faisait prendre des douches froides et deux des victimes ont été obligées à manger une cuillère de savon après avoir été grossières. La prévenue a également mis la tête d'une de ses filles dans un sac de copeaux qui contenait des excréments d'animaux. Me Laurent, avocat de la mère de famille, avait expliqué que sa cliente a reproduit avec ses filles l'éducation qu'elle a elle-même reçue. (Belga)