Tour d'Italie - Filippo Zana gagne la 18e étape, Almeida perd du temps sur Thomas et Roglic

Membre d'une échappée de sept coureurs, Zana et Pinot se sont retrouvés à deux durant l'avant-dernière ascension du jour. Zana s'est ensuite montré le plus rapide au sprint pour décrocher, à 24 ans, la quatrième victoire de sa carrière. Vendredi, l'étape reine de ce Giro attend les coureurs. Au programme: 183 km entre Longarone et les Tre Cime di Lavaredo, avec en chemin le Passo Campolongo (2e catégorie), le Passo Valparola (1re catégorie), le Passo Giau (1re catégorie), le Passo Tre Croci (2e catégorie) et la mythique ascension finale de 7,2 km à 7,6% (1re catégorie). (Belga)