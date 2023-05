Un délai d'attente pour éviter le "pantouflage", recommande la commission de déontologie

La commission vise les cas dits de "pantouflage" ou de "tourniquet". Si elle ne conteste pas la mobilité entre le public et le privé -et la juge même souhaitable-, elle estime en revanche que des règles doivent l'encadrer pour éviter par exemple que des fonds publics servent en fait des intérêts privés ou des allers-retours systématiques entre des sociétés de consultance et l'administration qui donneraient l'impression d'une assimilation de la pensée entre l'un et l'autre. Certains régimes existent déjà mais la commission recommande toutefois d'aller plus loin. Dans un avis de 20 pages, elle passe en revue plusieurs questions, considérant ainsi qu'un conflit d'intérêts peut naître même en cas de fonction suivante exercée bénévolement. Le cas du lobbying est évoqué: il est recommandé de ne pas mener des discussions et négociations avec les fonctionnaires qui étaient les collègues du lobbyiste. Pour certaines fonctions sensibles, la commission recommande un contrôle préventif au travers d'un avis préalable et contraignant remis par une instance indépendante, qui pourrait interdire ou imposer des conditions. Elle conseille par ailleurs à la Chambre d'interroger les ministres lors de leur nomination sur d'éventuels conflits d'intérêts. Les restrictions ne seraient pas éternelles, au risque de porter atteinte au libre choix d'une profession. La commission met en avant une période indicative de deux voire de trois ans. Pour un ministre, la durée de la législature paraît plus appropriée. (Belga)