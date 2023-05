Une responsable syndicale cambodgienne emprisonnée après une grève dans un casino

Plusieurs dizaines d'anciens membres du personnel du casino NagaWorld de Phnom Penh ont manifesté jeudi à l'extérieur du tribunal à l'issue du jugement aux cris d'"injustice", au moment où Chhim Sithar était emmenée dans un fourgon de police. Cinq membres de son organisation ont été condamnés à 18 mois de contrôle judiciaire et trois autres à un an d'emprisonnement avec sursis. Des groupes de défense des droits humains considèrent sans fondement les accusations à l'encontre de la militante syndicale et accusent le Premier ministre Hun Sen de se servir des tribunaux pour étouffer la dissidence, alors que se tiendront en juillet des élections législatives. Chhim Sithar militait depuis longtemps pour le retour de centaines d'employés du casino congédiés lors de la pandémie de Covid-19. La responsable syndicale avait été arrêtée en janvier 2022 lors d'une manifestation près de l'établissement et accusée d'incitation à enfreindre la loi - une stratégie communément conduite par les autorités à l'encontre de militants. De retour d'une conférence en Australie, Chhim Sithar avait été à nouveau arrêtée en novembre 2022 pour avoir transgressé les conditions de sa libération sous caution. Nagacorp, une entreprise cotée à Hong Kong qui exploite NagaWorld, détient une licence exclusive pour opérer son casino à Phnom Penh. Les casinos ont fleuri ces dernières années au Cambodge, l'un des pays les plus pauvres d'Asie du Sud-Est, devenu un eldorado pour les investisseurs et joueurs chinois alors que les jeux d'argent sont interdits aux Cambodgiens. (Belga)