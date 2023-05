USA: Joe Biden choisit pour chef d'état-major le général afro-américain C.Q. Brown

Il remplacerait le général Mark Milley, à ce poste éminemment stratégique depuis le 1er octobre 2019 et dont le mandat arrive à terme. C.Q. Brown, si sa nomination est confirmée par le Sénat, serait le second Afro-Américain à servir comme le plus haut gradé de l'armée la plus puissante du monde, après Colin Powell dans les années 1990. Ce sexagénaire serait sous les ordres d'un ministre de la Défense également noir: Lloyd Austin. L'actuel patron de l'US Air Force est un ancien pilote expérimenté avec 3.000 heures de vol, dont 130 de combat. Chef de brigade, il a ensuite été commandant des forces aériennes américaines au Moyen-Orient et dans le Pacifique. Le général avait été remarqué à l'été 2020, en pleine manifestations "Black Lives Matter" contre le racisme, dans la foulée de la mort de George Floyd. Le très haut gradé avait publié une vidéo dans laquelle il faisait état des discriminations qu'il a lui-même subies, y compris dans l'armée. Mais avant de prendre les commandes de l'armée américaine dans toutes ses composantes, le militaire doit voir le choix du président confirmé par le Sénat. Une procédure loin d'être une formalité: Tommy Tuberville, sénateur de l'Alabama, bloque délibérément depuis plusieurs semaines près de 200 nominations militaires en attente, manière pour le républicain de manifester son opposition à la décision du Pentagone d'aider les femmes militaires à obtenir une interruption volontaire de grossesse (IVG). Aux côtés du ministre Lloyd Austin, l'actuel chef d'état-major a piloté l'aide militaire américaine à l'Ukraine face à l'invasion russe. (Belga)