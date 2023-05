Appel Gand - Un homme condamné à cinq ans de prison à Gand pour avoir conçu une bombe dans son grenier

Les deux frères palestiniens sont entrés par effraction dans l'habitation de leur sœur et beau-frère à Anvers le 17 septembre 2021. Ils ont alors porté des coups au couple et proféré des menaces au couteau, car la sœur était trop "occidentale", d'après le ministère public. Les frères auraient également demandé 4.000 euros aux conjoints pour l'aide qu'ils leur ont apportée pour leur demande d'asile. Une semaine plus tard, un des jumeaux, M. A., a été interpellé et une perquisition a été menée dans son domicile, où la police a notamment trouvé une bombe à moitié terminée dans le grenier. Le trentenaire a été condamné à 80 mois de prison, dont 20 mois effectifs pour coups et blessures, possession d'armes illégales et préparation d'un attentat. Son frère, A. A., a été condamné à 40 mois avec sursis, uniquement pour les coups portés à sa sœur et son beau-frère. Tous deux ont reconnu la violence portée à l'encontre de leur sœur en affirmant la regretter et en niant toute raison religieuse. M. A. ne voulait pas créer une bombe, mais "entraîner son chien comme un chien policier et a essayé de créer la situation la plus réaliste possible", selon son avocat Peter Gonnissen. La cour n'y a pas cru et a condamné les jumeaux à trois ans de prison pour les violences commises envers la sœur et le beau-frère. Seul M.A. a en outre été condamné pour la préparation d'un attentat. (Belga)