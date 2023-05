Assises Brabant wallon - Fabien Lombaerts, qualifié de "tueur en série", écope de la peine maximale

Fabien Lombaerts est condamné à la réclusion à perpétuité, plus quinze ans de mise à disposition du tribunal d'application des peines (TAP). Ce qui est conforme à ce qui avait été requis contre lui en matinée par le ministère public après qu'il eut été reconnu coupable de quatre assassinats commis alors qu'il était en liberté conditionnelle après avoir été condamné à 18 ans de réclusion en 2004 par la cour d'assises du Hainaut. La cour d'assises n'a retenu aucune circonstance atténuante et l'arrêt souligne la sauvagerie dont a fait preuve cet accusé, qui est qualifié de "tueur en série". La cour parle aussi de lâcheté à propos des quatre assassinats au cours desquels les victimes, toutes SDF, ont été étranglées à l'aide de ceintures. L'arrêt considère, vu le diagnostic de psychopathie des experts qui ont examiné Fabien Lombaerts, qu'il convient de protéger la société. La "dangerosité particulière et le risque élevé de récidive" justifie, pour la cour, d'ajouter 15 ans de mise à disposition du TAP René De Staerke, co-auteur de trois assassinats et complice d'un quatrième meurtre, est, lui, condamné à 23 ans de réclusion, suivis de 10 ans de mise à disposition du TAP. L'arrêt rendu vendredi soir retient deux circonstances atténuantes le concernant: le parcours de vie chaotique de l'accusé depuis son enfance et son absence d'antécédents judiciaires. La cour souligne en revanche l'absence totale de regrets et d'excuses formulés par l'accusé, son profil psychologique froid et son incapacité à se prendre en charge depuis le début de sa vie d'adulte. (Belga)