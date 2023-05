Assises Brabant wallon - Les avocats de Lombaerts et De Staerke voudraient éviter la perpétuité aux accusés

Les conseils de René De Staerke ont demandé que soit retenues en sa faveur plusieurs circonstances atténuantes, afin de diminuer sa peine. "Notre client a 44 ans, il est détenu depuis plus de quatre ans. La prison à long terme permettra-t-elle à Monsieur De Staerke de se réinsérer dans la société? Je ne crois pas", a plaidé une de ses avocates en demandant à la cour de fixer une peine inférieure à la moitié de l'âge de l'accusé. Pour Fabien Lombaerts, la défense estime que la cour pourrait également retenir au bénéfice de cet accusé trois circonstances atténuantes, notamment son parcours de vie difficile depuis son enfance, et l'amour qu'il porte aujourd'hui à ses enfants. "Je suis persuadé que la prison à perpétuité, ce n'est pas pour les bons pères", a plaidé Me Régis Brocca. Au moment du dernier mot, Fabien Lombaerts a dit regretter les faits et a précisé qu'il ne voulait plus faire de mal à personne. René de Staerke, lui, a juste répondu "non" au président Michel De Grève qui lui demandait s'il voulait ajouter quelque chose. (Belga)