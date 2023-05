Assises de Namur - L'avocat général a requis 12 ans de prison à l'encontre de Mathieu Wattier

"L'accusé est gravement malade mais a commis des faits très graves dans un contexte particulier", précisait d'emblée l'avocat général. Et de poursuivre: "Je ne pense pas qu'il ait pris conscience de la gravité de son acte: il réclamait hier son acquittement sur (la) base de la contrainte irrésistible, il estimait donc que les faits n'étaient pas de sa faute. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui veut assumer ce qu'il a fait. Je suis convaincue qu'il pense avoir eu raison de tuer son grand-père, que c'était justifié. Il n'y a pas de remise en question. Il n'a pas exprimé de regrets lorsqu'il a eu la parole en dernier. Il considérait à tort son grand-père comme le responsable de tous ses problèmes." L'avocat général n'est par ailleurs pas convaincu que Mathieu Wattier ne représente plus aucun danger pour la société. "Il n'a pas de remise en question, de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il est en colère contre le monde en général, précisaient les psychologues. Il pourrait projeter un jour sa haine sur quelqu'un d'autre." L'avocat général demande aux jurés d'admettre les circonstances atténuantes suivantes: sa grave maladie, "qui a joué dans la construction de sa personnalité et dans son rapport au monde". Mais aussi "le fait de s'être retrouvé dans le cocon toxique formé avec sa maman. Il faut qu'il apprenne à construire sa personnalité en dehors de sa mère. Il faut l'y contraindre." (Belga)