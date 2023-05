Assises Hainaut - Pour les parties civiles, Claudy Putman et Johnny Vanhoutte ont formé une équipe

Me Joséphine Moulin et Me Lucas Rodriguez, pour les parties civiles, estiment que les deux hommes sont sur un pied d'égalité, Johnny Vanhoutte ayant donné l'ordre à Claudy Putman de tirer un coup de feu. Ce dernier a visé la poitrine de Grégory Doucet, à une distance de moins d'un mètre. Le vendeur de stupéfiants, originaire de Tourcoing, est mort sur le coup. Ce jour-là, les deux hommes ont braqué des vendeurs de produits stupéfiants, lesquels s'étaient installés dans une maison située rue du Bas Quartier dans le centre de Tournai. Ils sont entrés par la fenêtre, armés. Le 3 septembre, ils ont braqué un autre vendeur de stupéfiants, lui aussi originaire de France. Les avocats notent qu'ils ne se sont jamais désolidarisés. Les deux hommes ont été arrêtés le 14 décembre. "Ils ont formé une équipe jusqu'au bout et ne sont jamais désolidarisés", estiment les avocats. (Belga)