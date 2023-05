Belgian Cats - La Belgique s'impose en préparation contre la Grèce avec 25 points d'Emma Meesseman

Julie Vanloo et Kyara Linskens disputaient leur premier match dans cette préparation. Les deux joueuses de Montpellier ont d'ailleurs ouvert le score dans une rencontre dominée par les Belges à la mons.arena. Betty Mununga, nouvelle venue, se montrait aux côtés d'Emma Messeman, déjà dominatrice avec 15 pts en 15 minutes, 5 assists, 4 interceptions et 3 rebonds en première période. La Belgique est passée à 21-11 (Q1) et 42-29 à la pause. Rachid Meziane, pour qui c'était la première aussi dans cette campagne, avait effectué de nombreuses rotations avec ses 12 joueuses. L'écart est monté jusqu'à 58-37 pour des Belgian Cats dominant toujours leur sujet à la demi-heure 60-45. Meesseman a terminé avec 25 points au compteur (6 assists, 5 rebonds) pour 16 pour Vanloo (9 assists), 8 à Lisowa (6 rebonds) et 8 à Linskens. Ramette (2), Delaere (5 pts, 6 assists), Mununga (4), Geldof (4), Becky Massey (2), Billie Massey (4), Bah (3) et Joris (2) ont complété le tableau. Eleanna Christinaki a terminé avec 18 unités côté grec. Laure Resimont (nez cassé) et Nastja Claessens (blessure musculaire) étaient en civil sur le banc, Hind Ben Abdelkader (genou) toujours pas dans un groupe que Julie Allemand rejoindra samedi. Il s'agissait du 3e match de la Belgique en préparation après un revers (67-58) et une victoire (64-66) en Serbie la semaine dernière. Dimanche (16h00), les Belgian Cats retrouveront la Grèce, dans la salle de Braine-l'Alleud avant un tournoi en Espagne la semaine prochaine. Le championnat d'Europe se déroule du 15 au 25 juin d'abord à Tel Aviv pour les Belges puis à Ljubljana en Slovénie pour la phase finale. (Belga)