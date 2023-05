Boucles de la Mayenne - Oier Lazkano s'impose en solitaire et prend le maillot de leader

Lazkano est revenu sur un quatuor formé par les Français Thomas Devaux (St-Michel-Mavic-Auber 93), Célestin Guillon (Van Rysel-Roubaix Lille Métropole) et Maël Guégan (CIC U Nantes Atlantique) et le Danois Jacob Hindsgaul Madsen (Uno-X Pro Cycling Team) à environ 90 km de l'arrivée. Les cinq hommes sont restés ensemble jusqu'à 10 bornes de la ligne lorsque Lazkano a lâché ses compagnons d'aventure. L'Espagnol a tenu jusqu'au bout et s'est imposé avec 31 secondes sur Guillon et 32 sur Hindsgaul. Le Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a réglé le sprint pour la quatrième place à 41 secondes, Milan Menten (Lotto Dstny) s'est classé septième. Lazkano, 23 ans, décroche le troisième succès de sa carrière. Il s'empare de la tête du général, où il compte 42 secondes d'avance sur Oliveira, vainqueur du prologue jeudi, et 44 sur Hindsgaul. Samedi, la deuxième étape verra le peloton relier Saint-Berthevin à Meslay-du-Maine sur un parcours de 181,3 km avant la quatrième et dernière étape dimanche sur 167 km entre Montsûrs et Laval où le successeur du Français Benjamin Thomas sera connu. (Belga)