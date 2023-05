Bruxelles a accueilli son premier train de nuit en provenance de Berlin

"C'est un pas de plus dans la bonne direction", déclare Alexander Gomme, porte-parole du collectif de citoyens belges qui prône le retour des trains de nuit, Back on Track Belgium. "Berlin est une destination très importante pour nous et peut également servir de tremplin pour se rendre en Pologne ou en République tchèque", se réjouit-il au travers d'un communiqué de presse. European Sleeper a d'ores et déjà annoncé officiellement qu'à partir du printemps 2024, la société de transport belgo-néerlandaise prolongera le parcours initial jusqu'à Dresde, en Allemagne et Prague, en République tchèque. Cela "n'a pas été possible cette année en raison de travaux sur la ligne de chemin de fer entre Berlin et la frontière tchèque", explique Alexander Gomme. "Le nouveau train de nuit entre Bruxelles et Berlin n'est pas seulement intéressant pour les villes desservies. Il va permettre en effet de créer des liaisons bien plus attrayantes entre par exemple Londres et Berlin (correspondance avec l'Eurostar à Bruxelles), Paris et Berlin (correspondance avec le Thalys à Bruxelles), Bruxelles et Varsovie (correspondance avec l'EuroCity à Berlin)", informe European Sleeper. En 2025, la coopérative en charge de la liaison espère même lancer une ligne vers Barcelone. Le trajet entre Bruxelles et Berlin sera effectué trois fois par semaine. Il démarrera de la ville belge chaque lundi, mercredi et vendredi. Dans cette direction, le coup d'envoi sera donné ce vendredi soir. (Belga)