Conflit au Tigré - Ethiopie: début de la démobilisation des forces rebelles du Tigré

"La démobilisation des +Forces de défense du Tigré+ sera lancée" et "les combattants (seront) transférés" vers des sites prévus "à compter de ce jour, 26 mai 2023", a annoncé Tigrai TV, la télévision officielle du Tigré, citant la Mission de vérification de l'Union africaine (AU-MVCM) chargée de superviser l'application de l'accord signé le 2 novembre à Pretoria. FanaBC, média proche du Parti de la Prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed, a de son côté annoncé que "la première phase du programme de réintégration et réhabilitation des ex-combattants" tigréens "avait été officiellement lancée" vendredi dans les faubourgs de Mekele, la capitale régionale du Tigré, en présence de l'AU-MVCM. L'UA n'a pas répondu dans l'immédiat aux questions de l'AFP. Gouvernement fédéral éthiopien et autorités régionales rebelles du Tigré ont signé le 2 novembre à Pretoria un accord de cessation des hostilités, après deux ans d'une guerre brutale qui a fait des centaines de milliers de morts. Malgré des retards, l'accord s'est traduit par des actes. Depuis sa signature, les combats ont notamment totalement cessé et les forces érythréennes, venues soutenir l'armée éthiopienne, ont largement évacué le Tigré, même si leur présence est encore signalée dans des zones frontalières. Les forces tigréennes ont elles commencé à rendre en janvier leur armement lourd et leur désarmement se poursuit, bien que les forces de la région voisine de l'Amhara, qui ont épaulé l'armée fédérale contre les troupes tigréennes, contrôlent toujours la partie occidentale du Tigré. Les dispositions sur le désarmement prévoyaient que celui-ci soit concomitant au départ des troupes érythréennes et amhara du Tigré. (Belga)