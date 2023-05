De la "naked dress" au retour du vintage: les tendances qui ont rythmé la Croisette

Année après année, acteurs, mannequins et influenceurs du monde entier se donnent rendez-vous sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Tour d'horizon des tendances qui ont rythmé la 76e édition.

- Des robes vintage... -

Quelques semaines après le Met gala - LE rendez-vous annuel du monde du showbiz et de la mode à New-York -, qui avait mis à l'honneur le couturier décédé Karl Lagarfeld ainsi que des tenues emblématiques issues des podiums des années 90, la Croisette a aussi pris une légère teinte "vintage".

Ainsi, l'interprète de la sulfureuse série "The Idol", Lily-Rose Depp (23 ans), portait une mini-robe bustier en sequin Chanel provenant des archives de la maison.

Quant à l'influenceuse française Léna Mahfouf (plus connue sous le nom de Léna Situations), elle a opté pour une tenue - sorte de body avec une longue traîne dévoilant ses jambes - inspirée d'une ancienne robe de la marque britannique Vivienne Westwood portée par Naomi Campbell en 1994. Tenue qui a valu à l'intéressée une avalanche de commentaires grossophobes. "J'espère que le futur et le recul nous amèneront que du love", a-t-elle réagi sur son compte Instagram.

De son côté, l'actrice Natalie Portman - qui présentait "May December" aux côtés de Julianne Moore - remontait encore plus loin dans le temps avec une vaporeuse robe bustier inspirée de la légendaire robe Junon, créée par Christian Dior en 1949.

- ... aux robes transparentes -

La "Naked dress", ou robe transparente, n'est pas une invention récente. C'est le mannequin britannique Kate Moss qui fut sans doute la première à l'arborer en 1993, à Londres. Alors âgée de 19 ans, elle était apparue sans maquillage avec une longue robe dos nu, à bretelles, de couleur argentée et totalement transparente. Depuis, la tenue a fait des émules.

De Rihanna à Kendall Jenner, elle fait sans cesse son come-back. A Cannes, la top-modèle mannequin Irina Shayk est apparue, à plusieurs reprises, avec différentes versions de robes transparentes.

L'actrice et mannequin Julia Fox a fait sensation lors de la présentation de la série "The Idol" avec une robe dévoilant presque entièrement sa poitrine. Même chose pour le mannequin Iris Law qui avait aussi opté pour une robe-lingerie transparente.

- Black is beautiful -

Irremplaçable, la robe noire, éternel symbole d'élégance et de chic, a pris d'assaut la Croisette. Parmi les tenues qui ont enflammé le tapis rouge: la robe de la popstar Dua Lipa, qui a lancé une capsule à quatre mains avec Donatella Versace.

De son côté, Phoebe Waller-Bridge, à l'affiche du dernier "Indiana Jones" (présenté hors compétition), a opté pour une impressionnante robe noire à volant signée Schiaparelli.

Les hommes ont eux aussi plébiscité le total look noir. A commencer par la superstar américaine du rap, Travis Scott, présent sur le tapis rouge pour la présentation de la série "The Idol", co-créée par le chanteur canadien Abel "The Weeknd" Tesfaye.

En total look noir également, les acteurs du court-métrage de l'Espagnol Pedro Almodovar, "Strange Way of Life", présenté hors compétition et en l'absence de Pedro Pascal.

- Expériences pilaires -

Jamais à court de glamour, le mannequin Gigi Hadid a encore fait sensation sur le tapis rouge. En cause ? Son blond façon "Barbie" qui a eu les faveurs de la presse féminine.

L'autre "choc" capillaire est signé Helen Mirren. L'actrice britannique de 77 ans est apparue sur le tapis rouge avec des cheveux bleus. L'autre tendance qui s'est frayée un chemin sur le tapis rouge est le "wet hair", littéralement coiffure effet mouillé, utilisé notamment par les mannequin Grace Elizabeth ou Irina Shayk.

Du côte des hommes, c'est la moustache qui a fait son timide retour. Venu défendre "Asteroid City", le dernier film de Wes Anderson, l'acteur Bryan Cranston n'a pas hésité à jouer avec sa moustache lors du traditionnel photo-call. Le Britannique Jude Law, venu présenter "Firebrand" de Karim Aïnouz, s'est fait remarquer sur le tapis rouge avec son élégant smoking et sa moustache parfaitement taillée.