Des statues de Hillary et Tenzing dévoilées pour les 70 ans de l'ascension de l'Everest

Le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le sherpa népalais Tenzing Norgay ont atteint le sommet de l'Everest le 29 mai 1953, dans le cadre d'une expédition britannique, une étape majeure de l'histoire de l'alpinisme. "L'histoire a été écrite il y a 70 ans par ces deux gentlemen simples, humbles et bons qui ont donné en retour tout ce qu'ils ont pu au peuple de l'Himalaya", a déclaré lors de la cérémonie le fils du premier ascensionniste népalais, Jamling Tenzing Norgay. Des moines ont béni les statues souriantes du duo, érigées près de la piste de l'aéroport Tenzing-Hillary à Lukla, qui dessert notamment l'accès au camp de base de l'Everest, première étape des alpinistes candidats à l'ascension du sommet. "Cela a dû être un moment terrifiant pour eux, personne auparavant n'avait pu le faire", a déclaré Peter Hillary, fils d'Edmund Hillary, évoquant un passage clé difficile de la partie finale de l'ascension qui a été baptisé Ressaut Hillary. Depuis la première ascension, plus de 6.000 alpinistes ont atteint le sommet de l'Everest (8.849 mètres d'altitude) selon l'Himalayan Database, base de données qui recense toutes les ascensions réalisées dans l'Himalaya au Népal. L'ascension de l'Everest, devenue un produit phare des agences organisatrices d'expéditions, rapporte des revenus au gouvernement qui impose aux alpinistes étrangers un permis d'ascension coûtant 11.000 dollars. Pour la saison 2023, 478 permis ont été délivrés. La plupart des étrangers candidats à l'ascension ayant besoin d'un guide, plus de 900 personnes, un record, sont susceptibles d'atteindre le sommet. (Belga)