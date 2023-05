Deux adolescents se présentent à la police pour un incendie spectaculaire à Sydney

La police locale a annoncé lors d'une conférence de presse vendredi que deux adolescents de 13 ans se sont présentés dans deux commissariats différents de la ville la nuit passée, et coopèrent depuis avec l'enquête sur l'incident. La police a aussi connaissance de la présence de trois ou quatre autres jeunes gens sur place lors du départ de flammes. Les autorités les prient de se présenter à la police aussi, accompagnés de leurs parents. "Les deux personnes auxquelles nous avons parlé ont 13 ans, et nous pensons que d'autres personnes du même âge étaient présentes", a communiqué la police. Les images du bâtiment en proie aux flammes au milieu de la ville et face à la gare centrale, très empruntée à cette heure de la journée, étaient impressionnantes. La structure du bâtiment historique étant en bois, une colonne de feu et de fumée s'en échappait. Des murs de briques se sont effondrés et les immeubles résidentiels adjacents ont aussi été endommagés par la chaleur. Il est estimé qu'une quinzaine de personnes sans domicile fixe occupaient le bâtiment la nuit précédant le drame, mais la police assure qu'elles ont toutes été épargnées. Les pompiers ont déclaré qu'un incendie d'une telle envergure ne se présente qu'une fois par siècle. Dans leur labeur pour maitriser les flammes et préserver les résidents et bâtiments avoisinants, les pompiers ont même réussi à récupérer la robe d'une future mariée, rapportent les médias locaux. (Belga)