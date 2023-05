En 2022, un quart des bus et des trams flamands n'étaient pas à l'heure

"Des chiffres décevants et inacceptables", a réagi la députée Robeyns. "Un bus ou un tram sur quatre arrive avec plus de cinq minutes de retard. Comment voulons-nous que plus de gens prennent les transports publics si le bus ou le tram passe en retard ou n'arrive pas du tout", pointe-t-elle. Pour la députée Vooruit, le gouvernement flamand doit dès lors "investir de toute urgence dans des transports publics de meilleure qualité, accessibles et abordables pour tous, afin que les gens les adoptent massivement." (Belga)