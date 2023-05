Festival de Cannes 2023 - Deux films avec Virginie Efira à l'affiche chaleureusement accueillis à Cannes

Adapté du roman éponyme d'Éric Reinhardt et présenté dans la section Cannes Première, "L'amour et les forêts" raconte la descente aux enfers de Blanche (Virginie Efira) sous l'emprise d'un mari possessif et violent (Melvil Poupaud). A l'écran, Virginie Efira n'incarne pas un mais deux rôles, à savoir celui de Blanche mais aussi de sa sœur jumelle dont elle est très proche. "J'ai choisi Virginie avant même de commencer l'écriture, je n'ai imaginé qu'elle dans ce rôle", explique Valérie Donzelli. "C'est une actrice qui génère de l'empathie, quoi qu'elle fasse, quel que soit le personnage qu'elle incarne. Elle pourrait jouer le pire des monstres, on l'aimerait quand même, au moins un peu", poursuit-elle. En parallèle, l'actrice franco-belge est également à l'affiche de "Rien à perdre" de Delphine Deloget, projeté dans la section Un Certain Regard. A l'écran, elle incarne cette fois Sylvie, une mère célibataire qui élève seule ses deux enfants. Alors qu'ils forment une famille joyeuse et soudée, l'un de ses fils est gravement brûlé au torse, après l'explosion d'une friteuse survenue un soir alors qu'elle travaille. Après cet accident, Sylvie se voit retirer la garde de Sofiane. Commence alors sa lutte pour récupérer son fils. Depuis quelques années, Virginie Efira ne manque pas une édition du Festival de Cannes. Elle y a ainsi notamment présenté "Revoir Paris" d'Alice Winocour et "Don Juan" de Serge Bozon en 2022, ou encore "Benedetta" de Paul Verhoeven en 2021. (Belga)