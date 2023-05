GP Marcel Kint - Qui succédera à Arnaud De Lie?

Le parcours de cette 79e édition a été à nouveau profondément modifié. Il n'y aura pas de boucle avec les ascensions du Paterberg et du Vieux-Quaremont, entre autres. Les organisateurs ont opté pour cinq tours d'un circuit de 41,3 kilomètres après une courte partie en ligne comprenant les secteurs pavés de la Beerbosstraat. "Notre course a été rebaptisée avec le nom de notre sponsor principal. Nous nous sommes également éloignés du grand tour effectué l'année dernière, qui comprenait le Paterberg et le Vieux-Quaremont. Principalement, parce que cela posait des problèmes logistiques et techniques. Nous partirons de Courtrai et effectuons ensuite cinq tours de circuit dans et autour de Zwevegem", a expliqué Dirk Declercq, président du comité d'organisation. "Ces tours de circuits sont également beaucoup plus agréables pour les spectateurs. Ils ont ainsi l'occasion de voir les coureurs de plus près. Notre parcours est assez sélectif et se déroule sur des routes vallonnées. Quant au plateau de participants, nous sommes également satisfaits avec des noms comme Tim Merlier, Caleb Ewan et Gerben Thijssen au départ." L'année dernière, la victoire est revenue à Arnaud De Lie au terme d'un sprint massif. Ce GP Marcel Kint - Van Merksteijn Fences Classic est un hommage à Marcel Kint, 'l'Aigle Noir' de Zwevegem, champion du monde en 1938. Il a également remporté plusieurs étapes du Tour de France ainsi que Paris-Roubaix (1943), Gand-Wevelgem (1949), la Flèche Wallonne (1943, 1944 et 1945), Paris-Bruxelles (1938) et le Championnat de Belgique (1939). (Belga)