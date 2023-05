Invasion de l'Ukraine - Le futur char lourd Leopard 2A8 en voie d'équiper les armées allemande et tchèque

La ministre tchèque de la Défense, Jana Cernochova, a annoncé mercredi que Prague entamerait des discussions avec le gouvernement allemand sur l'achat d'environ 70 chars Leopard 2A8. Cet achat pourrait se faire en associant également d'autres pays, afin d'obtenir des conditions plus favorables, a précisé Mme Cernochova, sur le site officiel de son ministère en annonçant également l'achat à l'entreprise suédoisr BAE Systems Hagglunds de 246 véhicules de combat d'infanterie CV90. Ces chenillés sont équipés d'un canon monté sur une tourelle et peuvent être considérés comme des chars légers ou des véhicules blindés de transport de troupes. L'armée tchèque dispose déjà de quatorze chars Leopard 2A4 et d'un véhicule de dépannage reçus de l'Allemagne en échange de l'envoi par les Tchèques de chars T-72 d'origine soviétique à l'Ukraine dans le cadre de l'initiative "Ringtausch". Par ailleurs, la commission des Finances du Bundestag (chambre basse du parlement allemand) a autorisé mercredi l'achat par la Bundeswehr de 18 chars Leopard 2A8 auprès de KMW afin de remplacer les Leopard 2A6 récemment livrés à l'Ukraine. Le montant de l'enveloppe débloquée à cette fin est d'environ 526 millions d'euros, selon le site spécialisé Zone militaire. Le Bundestag a aussi approuvé un accord-cadre qui, d'une valeur estimée à 2,9 milliards d'euros, prévoit la production potentielle d'un total de 123 Leopard 2A8 pour les besoins de la Bundeswehr? ainsi que la possibilité à d'autres pays - comme la République tcèque d'en acquérir aux mêmes conditions négociées par le ministère allemand de la Défense, que ce soit en termes de prix, de délais de livraison et de soutien logistique. (Belga)