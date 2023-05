Jupiler Pro League - Alderweireld impatient d'être dimanche: "dommage ne pas pouvoir caser tous nos supporters"

"On avait qualifié l'Antwerp de 'géant qui dort' ces dernières années, on peut voir qu'il est totalement réveillé à présent", a plaisanté le défenseur anversois lors du point presse vendredi à deux jours du duel crucial de la 5e journée des Champions Playoffs pour le titre de champion de Belgique face à l'Union. Un succès dimanche (13h30) sacrerait l'Antwerp. "C'est dommage de ne pas pouvoir pas accueillir tous nos supporters", anticipait déjà Alderweireld. "Quand on voit leur nombre et le bruit qu'ils peuvent faire, on peut se rendre compte de l'importance de ce club. Rien qu'avec les demandes que je reçois, je pourrais remplir la tribune 2 par moi-même." Pour le match, Toby Alderweireld est clair. "Nous avons un groupe de joueurs qui a faim. Nous voulons toujours progresser et l'Antwerp est toujours prêt, on va le montrer encore dimanche". L'ancien Diable Rouge, 34 ans, se méfie toutefois de l'Union. "C'était la surprise l'an dernier. Ce n'est plus le cas cette fois. Ils ont réussi des choses fantastiques, en Belgique et en Europe. On voit qu'ils jouent tous les uns pour les autres. Ce sera un match difficile parce que jouer une finale ou qui s'apparente comme tel peut être paralysant. Il faut faire attention à ça et rester lucide. Mais j'ai confiance". En parlant de confiance, Alderweireld bénéficie de celle de son entraîneur. "Nous sommes très contents de son retour en Belgique," a commenté le Néerlandais Mark van Bommel à propos de son capitaine. "Il n'est pas revenu pour jouer tranquille. C'est un exemple pour tous. Il est super professionnel et veut toujours gagner." (Belga)