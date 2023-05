Jupiler Pro League - "Pas de stress mais de l'impatience" pour Senne Lynen avant le déplacement à l'Antwerp

Au-delà de l'enjeu, la rencontre de ce dimanche sera particulière par le milieu de terrain unioniste, originaire d'Anvers. "J'allais voir l'Antwerp quand j'étais enfant", a déclaré Lynen. "Je viens du coin et j'y habite toujours. J'y ai vécu mes premiers matches de football même si le stade était différent de maintenant. Le Bosuil respire le football. Le public est proche du terrain et a toujours une influence. Mais nous y sommes habitués. Cette saison, nous avons joué à l'Union Berlin et à Leverkusen en Europe. C'était peut-être encore plus grand qu'à l'Antwerp." Déjà défaits trois fois par l'Antwerp cette saison, les Bruxellois veulent éviter de subir un quatrième revers, ce qui serait synonyme de titre pour les Anversois. En cas de victoire, l'Union peut s'emparer de la première place avant la dernière journée. "Cela donne une motivation supplémentaire pour gagner. Il n'y a pas de stress mais de l'impatience. Pour moi, le match peut déjà commencer", a conclu Lynen. (Belga)