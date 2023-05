La banque espagnole Santander lance pour la 1ere fois un compte à terme en Belgique

"Celle-ci tire parti de la popularité croissante des comptes à terme à présent que les taux augmentent. Le nouveau compte à terme Vision Fix offre des échéances de 1 à 4 ans", explique la banque. Pour une durée d'un an, le taux brut sera de 2,75% ou 1,93 net. Pour une durée de deux ans, les taux seront respectivement de 2,9% bruts et 2,03% nets. Pour une durée de 3 ou 4 ans, ces taux seront de 2,80% bruts et 1,96% net. "À présent que les taux d'intérêt sont en hausse, le compte à terme est un produit intéressant pour celles et ceux qui n'ont pas besoin de leur argent à court ou moyen terme et qui recherchent des rendements fixes", souligne la banque. (Belga)