Le FBI dévoile des menaces contre la reine Elizabeth II lors de voyages aux Etats-Unis

Parmi ces documents, publiés sur le site internet du FBI, une note concerne notamment le voyage effectué par Elizabeth II et son époux le prince Philip sur la côte ouest des Etats-Unis en 1983. Selon un renseignement obtenu par la police de San Francisco via une source proche des milieux nationalistes irlandais, un homme qui affirmait que "sa fille avait été tuée en Irlande du Nord par une balle en caoutchouc", a émis le projet "de nuire à la reine Elizabeth". Il le ferait "soit en faisant tomber un objet du Golden Gate Bridge sur le yacht royal Britannia lorsque celui-ci passerait dessous, soit en tentant de tuer la reine lors de sa visite au Parc National de Yosemite". Quatre ans plus tôt, en 1979, le groupe paramilitaire Armée républicaine irlandaise avait tué dans un attentat à la bombe Lord Louis Mountbatten, le cousin d'Elizabeth II, en pleine période de Troubles qui a vu s'affronter républicains et unionistes nord-irlandais. Une autre note, relative à une visite d'Etat de la reine en 1991, évoque les menaces provenant de groupes irlandais de perturber des événements auxquelles la monarque devait assister, comme un match de baseball et une réception à la Maison Blanche. En 1970, des sympathisants présumés de l'IRA avaient tenté de faire dérailler le train de la Reine à l'ouest de Sydney et en 1981, l'organisation avait projeté un attentat à la bombe lors d'une visite en l'Ecosse. (Belga)