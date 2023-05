Le Goûter matrimonial d'Ecaussinnes entre au patrimoine oral et immatériel de la FWB

Trouvant son origine au début du siècle dernier, le goûter d'Ecaussinnes avait à l'époque pour but de se faire rencontrer des jeunes en vue d'encourager les mariages. L'initiative rencontra un vrai succès et attira des candidats bien au-delà des limites d'Ecaussinnes, ce qui valut à la commune le titre de "cité de l'amour". En avance sur son temps, l'événement offrait aussi aux femmes l'opportunité de provoquer elles-mêmes une rencontre et choisir ainsi leur prétendant. Aujourd'hui encore, ce sont les femmes qui sont aux commandes du goûter. Chaque lundi de Pentecôte, la commune hennuyère donne rendez-vous à tous les candidats et candidates au mariage (juste pour rire éventuellement) et délivre un diplôme de mariage d'un jour. Même s'il capte un public moins nombreux et plus local qu'autrefois, il existe encore aujourd'hui une véritable ferveur autour de cet évènement. Le Goûter matrimonial a su garder les éléments emblématiques de ses débuts : l'arbre de Mai, le char décoré, l'accueil des célibataires à la gare par la Présidente et ses demoiselles d'honneur, le cortège, le goûter et le discours de la Présidente, les tasses offertes aux célibataires,? (Belga)