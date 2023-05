Le parlement péruvien déclare "persona non grata" le président mexicain

M. Obrador avait qualifié Mme Boluarte d'"usurpatrice" et a refusé de lui céder la présidence du bloc commercial latino-américain de l'Alliance du Pacifique. Dina Boluarte est présidente du Pérou depuis la destitution du président élu Pedro Castillo, arrêté pour avoir tenté de dissoudre le Parlement et de gouverner par décret en décembre dernier. L'éviction de M. Castillo, issu de la gauche radicale péruvienne, a été notamment critiquée par le Mexique et son président populiste de gauche qui a accordé l'asile à l'épouse et aux enfants de Pedro Castillo. Les tensions diplomatiques sont vives depuis entre les deux pays. En février, Mme Boluarte a annoncé le rappel de l'ambassadeur du Pérou au Mexique et, au début du mois, M. Lopez Obrador a refusé de céder à Dina Boluarte la présidence de l'Alliance du Pacifique, arguant de la légitimité présidentielle de son homologue. Jeudi, les députés péruviens ont approuvé par 65 voix pour, 40 voix contre et deux abstentions, une motion contre M. Lopez Obrador l'accusant d'avoir violé "le principe de non-ingérence dans les affaires" d'un autre Etat. La motion demande aux ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur de "prendre les mesures nécessaires pour garantir que le président du Mexique n'entre pas sur le territoire national". (Belga)