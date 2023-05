Maxime Carabin améliore encore son record d'Europe sur 400 m

Douze jours après s'être emparé du record d'Europe lors du meeting d'Oordegem en 56.71, Carabin a cette fois signé un chrono de 56.27 pour s'imposer et améliorer son record d'Europe. "Je suis super content", a réagi Carabin dans un communiqué du Comité paralympique belge. "Je me sentais super bien avant la course et, d'après mon coach, je fais l'un de mes meilleurs départs sur cette distance. J'ai un peu coincé au niveau de l'épaule dans le dernier virage, mais lorsque je vois le chrono, je me dis qu'il y a encore du potentiel et que ça promet pour la suite." Le Liégeois est également le détenteur du record du monde du 200m et du record d'Europe du 100m et 200m. Au total, 16 para-athlètes sont présents en Suisse dont Roger Habsch et Pieter Genyn, nouveau détenteur du record du 100m dans la classe T51. (Belga)