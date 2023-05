NBA - Boston force une sixième manche contre Miami en finale de la Conférence Est

Après être resté en vie dans la quatrième manche, Boston a poursuivi sur sa lancée lors de la cinquième manche. Devant leur public, les Celtics ont mis le feu à la rencontre pour prendre quinze points d'avance à la fin du premier quart-temps (35-20) puis vingt à la mi-temps (61-41). Avec quatre joueurs à au moins 21 points, Boston a géré son avance en seconde période pour finalement s'imposer 110-97 face au Heat où Bam Adebayo (16 points) et Jimmy Butler (14 points) ont été trop discrets. Boston n'est plus qu'à deux victoires d'être la première équipe de l'histoire à remporter une série de playoffs après avoir été mené 3-0. Miami reste cependant aux commandes de la série et aura l'occasion de se qualifier pour les Finales NBA en cas de victoire dans la sixième manche devant son public dimanche à 2h30 heure belge. Le vainqueur de cette série affrontera Denver en Finales NBA. Les Nuggets ont eux remporté la finale de la Conférence Ouest contre les Los Angeles Lakers (4-0). (Belga)