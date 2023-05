Olivier Vandecasteele - Le bonheur absolu du mayeur de Tournai après la libération d'Olivier Vandecasteeele

"C'est le bonheur absolu! Une journée fantastique. Je jouis du moment présent. J'en ai les larmes aux yeux. Je pense bien évidemment à Olivier mais aussi à toute sa famille qui a aussi souffert pendant ces trop nombreux jours. Je repense à cette fantastique mobilisation de soutien et surtout la manière de le faire. Et, comme le dit le dicton, après la nuit vient le jour. Mais ici, la nuit fut longue, très longue", nous confiait vers 15h00 le mayeur de la Cité des cinq clochers, la ville natale d'Olivier Vandecasteele. Malgré toutes les actions de soutien qui ont été menées par les communes de Wallonie picarde, "J'avais un sentiment d'impuissance", précise le bourgmestre de Tournai. Qu'en sera-t-il au lendemain de cette libération? "Il faut d'abord laisser le temps des retrouvailles. Quant à faire quelque chose au niveau de la Ville de Tournai, on verra. Cela se fera en accord avec la famille d'Olivier. Pour moi, le plus beau des moments serait si un jour Olivier vient retirer lui-même l'immense bâche de son portrait qui a été pendue le long du beffroi de Tournai, le symbole des libertés communales", conclut Paul-Olivier Delannois. (Belga)